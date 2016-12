Dombass: La communauté d'un église détruite célèbre sa fête patronale...

«Nous, qui sommes insensés, avec la médiocrité de notre intelligence, et avec l'aide de Dieu, avons écrit cela comme un rappel à nous-mêmes et à ceux qui partagent un esprit similaire... S'il se trouve ici quelque chose qui ne plaise pas à Dieu et qui ne soit pas utile aux âmes, à cause de ma bêtise et de mon ignorance, qu’il n’en soit pas ainsi, mais que la volonté de Dieu rende cela parfait et agréable. Je vous demande pardon ou vous prie, si quelqu'un trouvait autre chose de plus pratique et de plus utile, alors de le laisser faire et nous serons heureux et récompensés. Si quelqu'un doit trouver à partir de ces écrits un peu d'aide, qu'il prie pour moi pécheur afin que je puisse obtenir grâce devant Dieu » Saint Nil Sorsky